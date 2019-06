Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ahlhorn +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 05. Juni 2019, in ein Einfamilienhaus im Pappelweg in Ahlhorn eingebrochen.

Dabei überstiegen sie zwischen 09:00 und 13:55 Uhr einen Zaun und begaben sich auf die Terrasse. Dort hebelten sie eine Tür auf und gelangten so in das Haus. Gezielt wurde hier nach Wertgegenständen gesucht. Nach bisherigem Stand entwendeten sie Schmuck und Armbanduhren.

Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen (659735).

