Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Verkehrsschild macht sich selbstständig

Sturm und Regen werfen eine Hinweistafel direkt auf die B10

Ulm (ots)

Nicht sturmsicher aufgestellt erwies sich ein Verkehrsschild am Samstagabend gegen 17.35 Uhr auf der Wallstraßenbrücke in Fahrtrichtung Neu-Ulm. Eine 44jährige Frau stand zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Mercedes A-Klasse im Stau. Der hatte sich aufgrund einer in der gleichen Fahrtrichtung befindlichen Baustelle gebildet. Ausgerechnet das Verkehrsschild, das auf die Baustelle hinweist blies der Sturm um und direkt auf den Mercedes. Der wurde an der kompletten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Nach Einschätzung der Polizei dürfte der entstandene Sachschaden mehrere Tausend Euro betragen. Das unbeschädigte Schild wurde von einem Beauftragten der Stadt Ulm wieder ordnungsgemäß und diesmal sturmsicher aufgestellt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1270126)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell