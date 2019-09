Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Gezündelt

Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Was genau noch Unbekannte im Verlauf des frühen Montagabends dazu getrieben hatte, in einer Kirche in Zell zu zündeln, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass zwischen 17.10 Uhr und 19.15 Uhr neben einer Spendentüte auch eine samtüberzogene Kniebank und eine an einem Holzmast befestigte Fahne in Brand gesteckt wurden. Das Feuer griff zwar nicht auf umliegende Holzeinrichtungen über, trotzdem siedeln die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach den Schaden im vierstelligen Bereich an. Sie haben Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung eingeleitet.

Ob ein Zusammenhang zu zwei ähnlich gelagerten Sachbeschädigungen in einer Kirche in Unterharmersbach besteht, wird derzeit geprüft. Hier haben Unbekannte zunächst im Verlauf des Freitagmittags und im Verlauf des Montags an einer Kunststoffblume gezündelt und somit nur einen geringen Schaden angerichtet.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise werden an die Telefonnummer 07835 547490 erbeten.

