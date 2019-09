Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Ringsheim (ots)

Ein Unbekannter ist im Verlauf des späten Samstagabends in der Straße "In der Limbach" von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Ahornbaum kollidiert. Das Gehölz wurde hierbei entwurzelt. Ohne den Zwischenfall zu melden, suchte der Unfallverursacher das Weite. Bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich nach ersten Ermittlungen um einen dunkelblauen Mercedes ML älteren Baujahres handeln. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Lahr sind nun auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer: 07822 44861-0 erbeten.

