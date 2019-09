Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht schnell geklärt

Gernsbach (ots)

Eine Unfallflucht in der Igelbachstraße konnte am Montagabend sehr schnell geklärt werden. Gegen 20:20 Uhr stieß ein VW Transporter beim Ausparken gegen einen dahinter geparkten Audi und beschädigte diesen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der VW-Fahrer seine Fahrt fort. Was die Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Gaggenau jedoch unheimlich erleichterte, war der Fakt, dass der Fahrzeugbesitzer des Audi zum Unfallzeitpunkt in seinem Auto saß. Mit dem daher bekannten Kennzeichen des VW, konnten die Polizeibeamten an der gemeldeten Anschrift des Transporters schnell den verantwortlichen 18-Jährigen ermitteln.

