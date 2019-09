Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall mit großen Folgen

Lahr (ots)

Zu einem Unfall mit drei Verletzten und einer ansehnlichen Zahl an nachfolgenden Strafanzeigen kam es am Montag in der Dreyspringstraße. Kurz vor 16 Uhr war der 32 Jahre alte Fahrer mit aufheulendem Motor auf den Parkplatz des Schnellrestaurants im Kanalweg gefahren. Dort stieg ein 14 Jahre alter Beifahrer zu und der Mann beschleunigte den Fiat Seicento stark in Richtung Dreyspringstraße. Beim dortigen Abbiegen nach rechts kam er jedoch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Tiguan eines 59-Jährigen. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt. An den Autos entstand Sachschaden von über 50.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme durch die Lahrer Polizeibeamten stellte sich heraus: der 32-Jährige stand mit rund zwei Promille unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem nicht genug, hatte er offenbar sein Unfallauto zuvor bei einem Auslieferungsdienst entwendet und in der Römerstraße gestohlene Kennzeichen daran angebracht.

/rs

