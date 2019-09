Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern- Nach Unfall schwer verletzt

Achern (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Radfahrer kam es am Montagnachmittag in der Großweierer Straße. Gegen 16 Uhr trat ein Fußgänger auf den Fuß- und Radweg, ohne offenbar dort ausreichend auf den Verkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Radler den Weg in Richtung Achern und versucht noch durch starkes Bremsen den Unfall zu verhindern. Trotzdem fuhr er dem Fußgänger auf, wodurch dieser zu Fall kam und sich schwer verletzte. Der Mann musste durch den Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden.

