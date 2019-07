Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl aus Gaststätte - Zeugen gesucht

Wittlich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 24.07.2019, 16.00 Uhr und Donnerstag, den 25.07.2019, 20:30 Uhr drangen Unbekannte in das Lager einer Gaststätte in der Karrstraße ein und entwendeten dort mehrere Flaschen Spirituosen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat und/oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden, Tel.: 06571/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571/9260.

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell