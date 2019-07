Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl eines Pkw Kompakt-Van; Pantenburg

KI Wittlich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, dem 24.07.2019, in den Abendstunden, und Donnerstag, dem 25.07.2019, 14:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Pkw-Kombi vom Hofgelände eines Anwesens in der Grafenstraße in 54531 Pantenburg.

Das Fahrzeug, ein älterer Hyundai Matrix, Farbe rot, mit den amtlichen Kennzeichen WIL A 4663, ist in dem genannten Zeitraum auf unbekannte Weise vom Hofgelände verschwunden.

Die Polizei fragt:

Wer hat in dem vorgenannten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl des Fahrzeuges in Verbindung stehen könnten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571 / 95000.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Wittlich

Schloßstraße 11

54516 Wittlich

Tel.: 06571 95000

kiwittlich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell