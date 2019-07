Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Salmtal (ots)

Bereits am Montag, den 22.07.2019, drangen unbekannte Täter, vermutlich im Zeitraum zwischen 11.00 Uhr und 14:30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Am Bendersbach" ein und entwendeten dort u.a. auch eine Geldkassette und einen Tresor. Der oder die Täter dürften mit einem Fahrzeug angereist sein. Zeugen, welche im vorgenannten Zeitraum oder in einem zeitlichen Zusammenhang mit dem Geschehen verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen getätigt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell