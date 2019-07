Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandereignisse im Zusammenhang mit der Hitzewelle im Dienstgebiet der PI Wittlich.

Dodenburg / Binsfeld (ots)

Dodenburg / L 43: Am 25.07.2019, gegen 13:14 Uhr, musste die Feuerwehr Dodenburg/Heidweiler ausrücken, da eine Heuballenpresse in Brand geraten war und zudem ein etwaiger Übergang auf die Fläche ausgeschlossen werden sollte.

Binsfeld / L 39: Gegen 18:10 Uhr ereignete sich dann noch ein weiteres Brandereignis in der Eifel. Im Bereich des Baggersees Tongrube, Nähe alte Ziegelei, brannte am Ufer ein Abschnitt aus Sträuchern, Hecken und Wiese lichterloh. Dieser Brand entstand gemäß Zeugenaussagen durch den fahrlässigen Betrieb eines Grills in Ufernähe. Die Feuerwehr Binsfeld löschte unter tatkräftiger Mithilfe der Erstmelder das Feuer ab und verhinderte ein Übergreifen auf bewaldetes Gebiet. Die Polizei Wittlich ermittelt wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr.

