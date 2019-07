Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Manderscheid (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 24.07.2019 zu Donnerstag, den 25.07.2019 brachen unbekannte Täter in die Gaststätte eines außerhalb der Ortslage, an der Lieser gelegenen Gastronomiebetriebes ein. Der entstandene Sachschaden ist ersten Feststellungen nach wesentlich höher als der Wert des erbeuteten Diebesgutes. Zeugen, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen, Tel.: 06571/9260.

Polizeiinspektion Wittlich

Ansprechpartner: Birgit Dreiling, PHK'in

Schloßstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-130

Mail: piwittlich.dgl@polizei.rlp.de



