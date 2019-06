Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrssicherheit - Überwachung der sog. "Poser-Szene" - Fahrer wurden zur Kasse gebeten - Verkehrsüberwachung

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrch

Stadt Weil am Rhein

Beamte des Verkehrskommissariates Weil am Rhein überwachten in der Nacht von Freitag 28.06.2019 auf Samstag 29.06.2019 die sogenannte "Poser-Szene" in Weil am Rhein.

Grund hierfür waren immer wieder Beschwerden von Anwohnern die sich darüber beklagten, dass viele der Autofahrer ihre Motoren aufheulen lassen, stark beschleunigen und sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen halten.

Im Laufe der Nacht konnten mehrere Fahrzeugführer bei diesen Verstößen festgestellt, angehalten und angezeigt werden. Die teilweise ausländischen Fahrzeugführer mussten einen dreistelligen Betrag als Kaution hinterlegen.

Weitere Kontrollen werden durchgeführt.

ck FLZ/mt

