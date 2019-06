Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrskontrollen des PP Freiburg - Schwerpunkt Motorrad - Prävention und Verkehrsüberwachung

Freiburg (ots)

Kontrollort - Motorradkontrollen 1. B518 Wehr - Schopfheim 16.00-18.00 Uhr 2. B317 Schopfheim - Hausen 18.00 -20.45 Uhr 3. K6352 Schopfheim - Gersbach 16.00-20.45 Uhr

Meldungstext:

Am 28.06.2019 führte das VK Weil am Rhein -VÜ Lörrach- gemeinsam mit Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz) in o.g. Örtlichkeiten Motorradkontrollen durch. Hierbei wurden 49 Motorräder kontrolliert.

Ergebnisse:

1. B518 16.00 -18.00 Uhr - Geschwindikgeitsmessungen: 1 PKW mit 143 km/h (erlaubt 100 km/h)

2. B317 18.30- 20.45 Uhr - Geschwindigkeitsmessungen: 2 x Anzeige (PKW); 2 x Verwarnung (PKW), 1 x Erlöschen BE wegen nicht genehmigter Auspuffanlage (Krad)

3. K6352 16.00 -20.45 Uhr - technische Kontrollen/ Kontrolle Rechtsfahrgebot kontrolliert: 48 Kräder Beanstandungen: 15 (davon 5 Schweizer) - fehlende Außenspiegel/ Rückstrahler/ Reifenmangel/ Rechtsfahrgebot geflüchtet: 3 Kräder

Weitere polizeiliche Kontrollen folgen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gibt es zahlreiche bei Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern beliebte Strecken, auf denen es immer wieder zu schweren und schwersten Verkehrsunfällen mit Motorrädern kommt. Das Polizeipräsidium Freiburg hat in den vergangenen Jahren zur Unfallbekämpfung bereits mehrere Maßnahmen der Prävention und der Verkehrsüberwachung umgesetzt und verfolgt das Verkehrssicherheitslagebild ständig. Auch in diesem Jahr ist die Bekämpfung von Motorradunfällen wieder ein Schwerpunkt der verkehrspolizeilichen Sicherheitsarbeit. Bei genauer Betrachtung der Unfallursachen taucht immer wieder das Thema Geschwindigkeit auf. Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit stellt auf den Straßen Südbadens für alle Verkehrsteilnehmer eine tödliche Gefahr dar. Mit gezielten Maßnahmen möchte die Polizei die Unfallgefahren bekämpfen und damit die Anzahl der Verletzten und Getöteten reduzieren.

Der Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Freiburg umfasst die Landkreise Breisgau Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Waldshut und den Stadtkreis Freiburg. Im Jahr 2018 starben in diesem Bereich 35 Menschen im Straßenverkehr! Zehn davon waren Motorradfahrer!

rp FLZ/mt

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761/882-0

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell