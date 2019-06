POL-FR: Neustadt - Trickdiebstahl

Polizeipräsidium Freiburg

Neustadt/Hebelstraße - Bislang unbekannter Täter klingelt an der Wohnungstüre der 87jährigen Bewohnerin und gibt sich als Arbeitskollege des verstorbenen Ehemanns aus. Unter diesem Vorwand gelangt der Unbekannte in die Wohnung. Er schaut sich in der Wohnung um und öffnet einen Wohnzimmerschrank. Dort nimmt er eine Geldkassette aus dem Schrank. Es gelingt ihm die Geschädigte anschließend in ein Gespräch zu verwickeln und steckt nebenbei einen weißen Briefumschlag mit insgesamt 800,- Euro in seine Hosentasche. Unter dem Vorwand alte Bilder aus der Arbeitszeit mit dem verstorbenen Ehemann zu holen, verlässt er die Wohnung und flüchtet in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter schlug fehl. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

