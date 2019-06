Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Freitag, 28.06.2019, sind Unbekannte in einen Kindergarten in Lörrach eingedrungen, haben die Räume durchsucht und verwüstet. Beute der Einbrecher war ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse. Durch Aufhebeln einer Terrassentüre gelangten die Einbrecher in den Kindergarten in der Spitalstraße. Weitere Türe im Gebäude und sämtliche verschlossenen Behältnisse wurden gewaltsam geöffnet und beschädigt. Der entstandene Sachschaden liegt bei weitem über dem Wert des Stehlgutes. Eine genaue Einschätzung ist noch nicht möglich. Die Tatzeit lag zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen.

