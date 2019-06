Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee - Graffiti in Unterführungen und einem historischen Wagon

Freiburg (ots)

Schluchsee/Eschenweg/Mattenhofweg/Abstellbahnhof Seebrugg - An insgesamt 3 Orten wurde Graffiti in einer Größe von je 6 Quadratmeter angebracht. Der oder die Täter sprühten "SIOU". Bei den Tatorten handelt es sich um die Unterführungen im Eschenweg und im Mattenhofweg. Die Tatzeit hier lässt sich auf den Zeitraum zwischen dem 25.06. 17:00 Uhr und dem 27.06.2019, 09:00 Uhr eingrenzen. Es wurden unterschiedliche Farben verwendet. An diesen Tatorten entstand ein Gesamtschaden von ca. 1800.- Euro. Möglicherweise besteht auch ein Zusammenhang mit der dritten Tatörtlichkeit, denn am Abstellbahnhof Seebrugg wurde ein historischer Wagon der DreiseenbahnGmbH in der Nacht vom 19.06.2019, 20:00 Uhr bis 20.06.2019, 08:00 Uhr mit der gleichen Aufschrift besprüht. Auch hier wurden unterschiedliche Farben eingesetzt. Am Wagon entstand ein Schaden von ca. 1000.- Euro. Bislang liegen keine Täterhinweise vor. Der ermittelnde Polizeiposten Lenzkirch bitte alle Personen, die sachdienliche Hinweise geben können die zur Aufklärung der Straftaten führen, sich beim Pp Lenzkirch, Tel: 07653/964390 oder 24 Stunden beim Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 zu melden.

Medienrückfragen bitte an:



Roland Zaubitzer

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell