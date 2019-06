Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald, Vogtsburg, Zeugenaufruf nach Einbruch in Garage

Freiburg (ots)

Vogtsburg-Oberbergen - Am Donnerstag den 27.06. in der Zeit zwischen 17:30 und 18:30 Uhr wurde in eine Garage in der Straße "Im Baumgarten" eingebrochen. Die Täterschaft verschaffte sich über das Dach der Garage Zutritt. Nach entfernen von mehreren Dachziegeln wurde sogar ein Holzbalken durchgesägt um eine Einstiegsöffnung zu schaffen.

Entwendet wurde ein Hochdruckreiniger der Marke Bosch, ein Druckluftkompressor, eine große Flex der Marke Makita im Koffer, eine Rührmaschine. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1850 EUR

Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

