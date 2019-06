Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau: Schwerer Verkehrsunfall auf der B31 (Höllsteig) -Abschlussmeldung-

Freiburg (ots)

Abschlussmeldung

Der Verkehr fließt wieder. Die Unfallaufnahme vor Ort wird demnächst abgeschlossen sein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein Lkw mit polnischer Zulassung in Richtung Titisee-Neustadt. Im Kurvenbereich des Höllsteigs geriet er aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden, deutschen Lkw. Beide Lkw-Fahrer wurden schwer verletzt in Kliniken gebracht. Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

jc

2. Folgemeldung (15:22)

Der Verkehr wird ausgeleitet. In Richtung Freiburg auf Höhe der Abzweigung B500. In Richtung Titisee-Neustadt auf Höhe der Ortschaft Himmelreich.

jc

1. Folgemeldung (15:15)

Die B31 ist infolge des Verkehrsunfalls weiterhin gesperrt. Zum Unfallhergang ist bislang bekannt, dass zwei Lastwagen im Begegnungsverkehr kollidiert sind. Beide Lkw-Fahrer sind verletzt. Die voraussichtliche Dauer des Einsatzes ist noch nicht abzusehen. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

jc

Erstmeldung (14:33)

Beim Poilzeipräsidium Freiburg ging am Freitag, 28.06.2019, gegen 14:20 Uhr, die Meldung über einen schweren Verkehrsunfall im Kurvenbereich auf der B31 (Breitnau, Höllsteig) ein. Ein Lastwagen sei beteiligt. Bislang ist von einem Verletzten die Rede. Ein Rettungshubschrauber wird erwartet. Die Fahrbahn ist derzeit in beide Richtungen gesperrt.

Es wird nachberichtet.

