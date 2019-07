Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Bad Bentheim (ots)

Eine 22-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag durch einen Autofahrer bedrängt worden.

Die Frau war mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe einer Baustelle hinten einem LKW anhielt. Dabei fiel ihr bereits das aggressive Verhalten des hinter ihr stehenden Autofahrers auf. Im Anschluss fuhr die junge Frau weiter und wurde in Höhe einer Sperrfläche von dem Fahrer des Audi überholt. Da dieser aufgrund des Gegenverkehrs unmittelbar vor ihrem Fahrzeug einscherte, konnte sie einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern.

Der Autofahrer war zwischen 50-60 Jahre alt und hatte graues Haar. Er war mit einem Audi A4 Avant unterwegs. Im Anschluss des Geschehens konnte eine Person überprüft werden.

Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 zu melden.

