Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0392 --Vor dem Urlaub an Einbruchschutz denken--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen Zeit: Sommerferien

Die Sommerferien sind für viele die schönste Zeit des Jahres. Endlich mal richtig ausspannen und im Urlaub im Süden die Sonne genießen und das am besten gleich ein paar Wochen am Stück. Doch auch für Einbrecher kann der Sommer eine erfolgreiche Zeit sein. Dann gibt es bei der Rückkehr nach Hause für die Urlauber eine böse Überraschung: Durchwühlte Schränke, verwüstete Wohnungen und der schmerzliche Verlust persönlicher Erinnerungsstücke. Das Gefühl von Sicherheit ist dann nachhaltig beeinträchtigt! An vieles wurde bei der Urlaubsplanung gedacht, nur nicht an den wichtigen Einbruchschutz!

Was Sie vor der Abreise zur Sicherung der eigenen vier Wände alles beachten sollten, dazu gibt die Polizei folgende Tipps:

- Überprüfen Sie, ob Fenster und Türen richtig verschlossen sind. - Erwecken Sie den Eindruck von Anwesenheit: Bitten Sie Nachbarn oder Vertraute, Ihren Briefkasten zu leeren. - Lassen Sie Rollläden, Lampen und Radio über eine Zeitschaltuhr oder durch vertraute Personen regelmäßig an- und ausschalten. Tagsüber geschlossene Rollläden und überfüllte Briefkästen signalisieren Abwesenheit! - Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter oder auf Ihren Profilen in sozialen Netzwerken keine Angaben zum Urlaub oder Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Posten sie also ihre Mallorca-Schnappschüsse erst nach der Rückkehr. - Sichern Sie Leitern, Mülltonnen oder auch Gartenmöbel, die von unerbetenen Eindringlingen als Einstiegshilfe genutzt werden könnten. - Bewahren Sie Wertgegenstände sicher auf - am besten in einem Bankschließfach oder einem Tresor. - Fertigen Sie ein Wertsachenverzeichnis an und bewahren Sie dieses sicher auf. - Nutzen Sie die Möglichkeit des erweiterten Einbruchschutzes, indem Sie Ihre Wertgegenstände mit einer künstlichen DNA markieren und eine Anwohnerinitiative gründen.

Indem Nachbarn oder Bekannte den Briefkasten leeren, Rollläden erst bei Dunkelheit herablassen, ab und zu die Räume beleuchten, und grundsätzlich aufmerksam in ihrem Wohnumfeld sind, leisten sie aktiven Einbruchschutz für die verreiste Familie. Und dieses macht einen erheblichen Anteil des Einbruchschutzes aus. Rufen Sie bei verdächtigen Situationen die 110!

Geprüfte Sicherungstechnik, kombiniert mit richtigem Verhalten und Nachbarschaftshilfe, sind gute Mittel gegen Einbrecher. So lässt sich der Urlaub entspannt genießen; damit der Traumurlaub nicht zum Albtraum wird!

Gezielte Vorbeugung ist der beste Beitrag zu mehr Sicherheit! Nähere Infos erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen Am Wall 195 28195 Bremen Telefon 0421 362 - 19003 oder auf www.k-einbruch.de

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell