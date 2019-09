Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Diebstahl ertappt

Rastatt (ots)

Nach einem Diebstahl im Verlauf des Samstagmittags im "Weidenweg" gelang den hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Rastatt ein schneller Fahndungserfolg. Ersten Erkenntnissen nach dürften vier Kinder kurz vor 16 Uhr über die Terrasse in die Wohnung einer älteren Frau gelangt sein und hier das Portemonnaie der Dame entwendet haben. Von der Anwohnerin überrascht, ergriffen die Jungen zu Fuß die Flucht. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnte ein mutmaßlicher Beteiligter in einem Maisfeld versteckt angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Ermittlungen zu den weiteren Tatbeteiligten dauern derzeit an.

