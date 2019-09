Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unfall beim Überholen

Lahr (ots)

Mehrere Verletzte und ein Sachschaden von rund 15.000 Euro waren am Sonntagabend nach einem Unfall in der Rainer-Haungs-Straße zu beklagen. Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 30-jähriger Skoda-Fahrer von der Dr. Georg-Schaeffler-Straße in die Rainer-Haungs-Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein Auto aus dem Grundstück eines dortigen Schnellrestaurants in gleicher Richtung aus, das von dem Skoda-Lenker überholt wurde. Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Touran. Durch den Unfall wurden im VW der Fahrer und dessen Beifahrerin, sowie drei Kinder verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt.

