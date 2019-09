Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Nach Fluchtversuch vorläufig festgenommen

Offenburg (ots)

Die Flucht vor der Polizei durch einen 24 Jahre alten Fahrer eines Leichtkraftrades endete in den frühen Montagmorgenstunden gleich mit mehreren Anzeigen. Kurz nach 1 Uhr fiel der Mittzwanziger einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Offenburg am `Freiburger Platz´ auf, als dieser auf der Okenstraße Richtung Norden fuhr. Als der Mann bemerkte, dass das Polizeiauto in die gleiche Richtung fuhr, beschleunigte er sein Zweirad und versuchte die Beamten abzuhängen. Durch Befahren von Einbahnstraßen in die entgegengesetzte Richtung und Überqueren zweier roter Ampeln fuhr der 24-Jährige über die Rheinstraße, Hauptstraße, Franz-Volk-Straße und - nachdem er ein Grundstück durchquert hatte - wieder via Straßburger Straße auf die Okenstraße Richtung Norden. In der Straße `Am Güterbahnhof´ gelang es dann, den Mann vorläufig festzunehmen, nachdem er sein Zweirad zurückließ und zu Fuß die Flucht versuchte. Wie sich herausstellte war der Mittzwanziger nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand offenbar unter Einfluss berauschender Mittel. Ein Schnelltest attestierte einen positiven Befund auf Amphetamine und Metamphetamine. Da er darüber hinaus die eingesetzten Beamten während ihrer Maßnahmen in einem fort beleidigte, erwartete ihn auch noch ein Verfahren wegen Beleidigung.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell