Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Computerbetrug durch missbräuchlich erlangte Zugangsdaten

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 06.09.2019; 10:28 Uhr

Am Freitagvormittag, den 06.09.2019, benutzte ein bislang noch unbekannter Täter den Pay-Pal-Account eines 52jährigen Einbeckers, um darüber bestellte Bahntickets zu bezahlen. Dementsprechend muss der Täter in irgendeiner Art und Weise an die Login-Daten des Geschädigten gelangt sein und hat diese dann missbräuchlich benutzt. Dem Einbecker ist hierbei ein Schaden von ca. 270,- Euro entstanden. Die Polizei Einbeck hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.

