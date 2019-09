Polizeiinspektion Northeim

Northeim (Se) Am Freitag, den 06.09.2019, gegen 07.35 Uhr, kam es in Northeim, an der Parkplatz-Ausfahrt eines SB - Markts in der Rückingsallee zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 16 - jährige Jugendliche leicht verletzt wurde. Ein 80 - jähriger Pkw-Fahrer aus Northeim übersah die jugendliche Radfahrerin beim Ausfahren vom Parkplatz auf die Rückingsallee. Die 16 - Jährige befuhr den Radweg in Richtung Mühlenstraße und kam durch die Kollision zu Fall. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Sachschaden ca 2500.-EUR

