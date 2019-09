Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auf wartenden Pkw aufgefahren Northeim, B 241/ Sülbendweg Donnerstag, 05.09.2019, 14:30 Uhr

Northeim (ots)

NORTHEIM -dm- Am Donnerstag um 14:30 Uhr kam es auf der B 241, Höckelheim Richtung Northeim, an der der Ampel zur Einmündung Sülbendweg zu einem Auffahrunfall. Dabei wurde ein 22-Jähriger aus Northeim leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt 4.000,-EUR. Ein 69-Jähriger aus Northeim fuhr mit seinem Pkw auf der B 241 aus Richtung Höckelheim kommend. An der Ampel Einmündung Sülbendweg wartete verkehrsbedingt der 22-Jährige. Dies übersah der 69-Jährige und fuhr auf das Fahrzeug auf. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich, jedoch wollte sich der Geschädigte im Anschluss in ärztliche Behandlung begeben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell