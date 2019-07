Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - 69-jährige Frau bei Unfall schwer verletzt

Twist (ots)

Gestern Morgen wurde eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt.

Eine 83-jährige Autofahrerin fuhr auf dem Schwarzen Weg und beabsichtigte nach rechts in die Straße Auf dem Bült abzubiegen. Dabei übersah sie eine auf dem Radweg fahrende Pedelec-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radfahrerin fiel auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der zunächst angeforderte Rettungshubschrauber wurde an der Unfallstelle nicht mehr benötigt.

PKW und Pedelec wurden bei dem Zusammenstoß beschädigt.

