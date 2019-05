Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kaffeebecher führt zu Verkehrsunfall

Bad Pyrmont (ots)

Zu einem Verkehrs- bzw. Arbeitsunfall der kuriosen Art kam es am 21.05.2019, gegen 10.55 Uhr, im teilweise abgesperrten Bereich der Bahnhofstraße in Höhe Neubrunnenweg. Der 39-jährige Fahrer eines Ford Transit hatte seinen Kaffeebecher nicht sicher im Fahrzeug abgestellt. Als er anfuhr, fiel der Kaffeebecher herunter und er griff automatisch danach. Dadurch verriss er das Lenkrad und das rollende Fahrzeug traf mit dem Außenspiegel einen am Fahrbahnrand arbeitenden 41-jährigen Mann aus Bad Karlshafen. Zusätzlich fuhr der Transporter dem Mann noch über den Fuß. Der 41-jährige erlitt glücklicherweise "nur" Prellungen. Den unvorsichtigen Unfallverursacher aus Bad Pyrmont erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

