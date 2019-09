Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Einachsers

Einbeck (ots)

Dassel / OT Markoldendorf (Kr.) 05.09.2019 - 06.09.2019

In der Nacht von Donnerstag, den 05.09.2019, auf Freitag, den 06.09.2019, entwendete ein bislang noch unbekannter Täter vom Gartengrundstück eines 30jährigen Markoldendorfers in der Ilmebahnstraße, einen Einachser. Dieser war zur Tatzeit mittels Seil-und Bügelschloss gesichert. Dem Eigentümer ist hierbei ein Schaden von ca. 800,- Euro entstanden. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Einachser und dessen Entwendung machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel unter Tel. 05564-2227 zu melden.

