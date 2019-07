Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Behördengebäude: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel: In der Nacht zum heutigen Freitag brachen bislang unbekannte Täter in das Gebäude des Regierungspräsidiums in Kassel am Steinweg ein. Der genaue Stehlschaden ist noch nicht abschließend bekannt, alleine der Einbruchschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Da von den Einbrechern bislang jede Spur fehlt, bitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Einbrüche zuständigen K21/22 der Kripo Kassel um Zeugenhinweise.

Wie die am Tatort ermittelnden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch zwischen dem gestrigen Donnerstagabend und dem heutigen Freitagmorgen. Mitarbeiter des Regierungspräsidiums geben an, dass um 20 Uhr noch alles in Ordnung war und heute Morgen, gegen 5:30 Uhr der Einbruch bemerkt wurde. Den Ermittlern zufolge öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Erdgeschossfenster auf der rückwärtigen Seite, stiegen dort in das Gebäude ein und brachen im Inneren mehrere Büros auf. Sie durchsuchten Schränke und Bürocontainer und flüchteten abschließend, vermutlich über denselben Weg wie sie eingestiegen sind, in unbekannte Richtung.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des K21/22 der Kasseler Kripo bitten nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel zu melden.

