Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brandstiftung an zwei Schulen - hoher Sachschaden: Kasseler Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen-Oberkaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen späten Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht, setzen unbekannte Täter Müllcontainer vor zwei Schulen in Kaufungen in Brand. Von einem Container greift das Feuer auf ein Schulgebäude über. Schnelles Eingreifen der Rettungskräfte verhindert Schlimmeres. Nun bitten die mit den Ermittlungen betrauten Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 um Zeugenhinweise.

Wie die Ermittler berichten, teilt ein aufmerksamer Zeuge gegen Mitternacht der Feuerwehr mit, dass an der Schule in der Friedrich-Ebert-Straße die Müllcontainer brennen und das Feuer auch schon auf das Gebäude übergegriffen sei. Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehrkräfte konnte der Brand schon nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden. Weitere Ermittlungen der Beamten ergeben, dass das Feuer vermutlich von einem der drei vor der Schule stehenden Container ausging, anschließend auf die anderen beiden Container übergriff und schließlich die Fassade des Schulgebäudes in Brand setzte. Davon betroffen waren drei Kunststofffenster und ein dahinterliegender Lehrraum. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird hier auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Um 00:30 Uhr erreicht die Feuerwehr eine neue Brandmeldung aus der Schulstraße. An der dortigen Schule war ebenfalls ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Auch hier waren die Löschtrupps der Feuerwehr schnell, sodass es bei einem geringen Sachschaden an dem Container in Höhe von rund 500 Euro blieb. Die Brandermittler gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand in beiden Fällen von Brandstiftung aus.

Bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Brandstifter vor. Daher bitten die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Jörg Dämmer Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020 E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

