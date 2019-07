Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gefährlicher Job bei der Autobahnpolizei: Funkstreifenwagen wird bei Pannenfahrzeugabsicherung glücklicherweise nicht verletzt

Kassel (ots)

BAB 44 (Landkreis Kassel): Gestern Abend werden die Beamten der Polizeiautobahnpolizei zur Absicherung eines Pannenfahrzeugs gerufen. Während der Absicherung verursacht ein Pkw-Fahrer in unmittelbarer Nähe einen Unfall und kracht noch in den Polizeiwagen. Es wird glücklicherweise niemand verletzt.

Gegen 19:00 Uhr teilt ein Verkehrsteilnehmer mit, dass auf der Bundesautobahn 44 zwischen den Abfahrten Wilhelmshöhe und Zierenberg bei Kilometer 13 in Fahrtrichtung Dortmund ein blauer Pkw DB B-Klasse mit GT-Kennzeichen auf dem rechten Fahrstreifen liegengeblieben sei. Das Fahrzeug wäre nicht abgesichert. Unverzüglich fährt ein Funkstreifenwagen der Polizeiautobahnstation nach dort, der mit eingeschaltetem Blaulicht und Warnblinklicht die weitere Absicherung hinter dem Pannenfahrzeug übernahm. Während man auf ein Abschleppfahrzeug für den Daimler Benz wartete, näherte sich dem Funkwagen von hinten, ebenfalls auf der rechten Fahrspur, ein 43-jähriger Fahrzeugführer aus Hamburg mit seinem blauen Pkw Audi. Als der Audi auf die linke Fahrspur wechseln will, um dem Funkwagen auszuweichen, übersieht er einen neben ihm auf der linken Fahrspur fahrenden Sattelauflieger aus dem Raum Höxter. Es kommt zum Zusammenstoß mit dem Sattelauflieger, wodurch der Audi zurückgedrängt wird und auf den Funkwagen auffährt. Alle Insassen der beteiligten Fahrzeuge bleiben unverletzt. Am Funkwagen, BMW 5er, entstand im Heckbereich ein Schaden von 5.000 Euro, am Sattelauflieger 3.000 Euro und der Audi mit MKK-Kennzeichen wird so stark beschädigt, dass der Sachschaden auf 30.000 Euro geschätzt wird. Der Audi und der Funkwagen müssen, genau wie das Pannenfahrzeug, abgeschleppt werden. Die Autobahn bleibt in der Zeit von 19:11 Uhr bis 20:18 Uhr voll gesperrt. Es kommt zeitweise zu mehreren Kilometern Rückstau. Um 21:11 Uhr sind die Fahrbahnen wieder geräumt.

