POL-PDLU: (Frankenthal) -Dritter Veranstaltungstag Strohhutfest

Auch am dritten Veranstaltungstag lässt sich von polizeilicher Seite eine positive Bilanz ziehen. Bei sommerlichen Temperaturen feiern wieder etwa 50.000 Personen auf dem diesjährigen Strohhutfest überwiegend friedlich. Im Laufe des Abends nehmen die durch die Polizei registrierten alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte zu. In einem Fall werden Polizeibeamte im Rahmen einer Personenkontrolle von der kontrollierten Person beleidigt. Bei einem Festbesucher kann bei der Durchsuchung Betäubungsmittel und in einem weiteren Fall ein verbotenes Messer festgestellt werden. Ein Fahrradfahrer wird mit drogentypischen Ausfallerscheinungen festgestellt. Außerdem wird ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt und eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt. Zwei Personen werden in Gewahrsam genommen, gegen vier weitere Personen werden Platzverweise ausgesprochen Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer auf der Heimfahrt verstärkt mit Kontrollen rechnen müssen. Wer also auf dem Strohhutfest Alkohol trinken möchte, sollte lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten oder zu Fuß nach Hause gehen. An allen Veranstaltungstagen werden Sonderzüge der Bahn eingerichtet. Auch wer alkoholisiert mit dem Fahrrad erwischt wird, riskiert seinen Führerschein und seine Gesundheit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

