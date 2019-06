Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zweiter Veranstaltungstag Strohhutfest Frankenthal

Frankenthal (ots)

Für den zweiten Veranstaltungstag des Strohhutfestes lässt sich aus polizeilicher Sicht grundsätzlich eine positive Bilanz ziehen. Bei strahlendem Frühsommerwetter kommt es unter den ca. 50.000 feiernden Besuchern zu einigen körperlichen Auseinandersetzungen. Kurz vor Beginn der Hauptacts auf den Bühnen muss eine Person in Gewahrsam genommen werden, die einen vorherigen Platzverweis nicht befolgt. Im Laufe des Abends nehmen die durch die Polizei registrierten alkoholbedingte Streitigkeiten und Körperverletzungsdelikte zu. Unter anderem werden sowohl Rettungskräfte als auch hinzugerufene Polizeibeamte von einer betrunkenen Person angegriffen und beleidigt. Bei mehreren Festbesuchern kann bei Durchsuchungen Betäubungsmittel festgestellt werden. An einem Schaufenster entsteht Sachschaden, als betrunkene Passanten sich raufen. Daneben wird im Rahmen von Kontrollen ein Fahrzeugführer daran gehindert, eine Fahrt unter Trunkenheit anzutreten. Außerdem wird ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss festgestellt und eine entsprechende Strafanzeige vorgelegt. Gegen sieben Personen ist ein Platzverweis ausgesprochen worden und eine Person verbringt den Rest der Nacht im Polizeigewahrsam Über den Verlauf des Fests müssen durch den Sanitätsdienst ca. 20 - 25 Personen wegen übermäßigem Alkoholkonsum behandelt werden. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer auf der Heimfahrt verstärkt mit Kontrollen rechnen müssen. Wer also auf dem Strohhutfest Alkohol trinken möchte, sollte lieber die öffentlichen Verkehrsmittel nutzten oder zu Fuß nach Hause gehen. An allen Veranstaltungstagen werden Sonderzüge der Bahn eingerichtet. Auch wer alkoholisiert mit dem Fahrrad erwischt wird, riskiert seinen Führerschein und seine Gesundheit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

