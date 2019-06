Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim

Frankenthal ) - Zwei Verkehrsunfälle mit Leichtverletzten in kurzer Zeit

Frankenthal (ots)

Am Freitag, dem 31.05.2019, kommt es innerhalb kürzester Zeit gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit leichtverletzten Personen.

Um 15:10 Uhr befährt ein 52 Jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die K6 aus Richtung Beindersheim in Richtung Bobenheim-Roxheim und übersieht hierbei einen bevorrechtigten, von rechts kommenden, Transporter. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge kommt der Zweiradfahrer zu Fall. Der Unfallverursacher trägt zum Unfallzeitpunkt keinen Helm und zieht sich leichte Verletzungen am Kopf und den Beinen zu.

Nur 20 Minuten nach dem Unfall in Bobeneim-Roxheim, gegen 15:30 Uhr, kommt es in der Jean-Ganss-Straße in Frankenthal zu einem weiteren Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei Fahrradfahrerinnen. Die beiden Frauen befahren zeitgleich die Fahrradunterführung in der Jean-Ganss-Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Versuch, aneinander vorbeizufahren, gelingt den beiden Fahrradfahrinnen nicht, sodass sich die Lenker der Fahrräder unglücklich in der Mitte treffen und die Frauen beide zu Fall kommen. Bei dem Sturz werden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt müssen durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Keine der beiden Beteiligten trug zum Unfallzeitpunkt einen Schutzhelm.

In den letzten Jahren waren ein Drittel aller verletzten Unfallbeteiligten in Frankenthal, Fahrradfahrer. Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Die Polizei empfiehlt daher immer mit Fahrradhelm zu fahren. Mehr Informationen zum Thema erhalten Sie unter www.ich-trag-helm.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

