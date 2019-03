Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Wohnwagen

Uslar (ots)

BODENFELDE (stüw.) In der Zeit vom 04.03.2019, 18.30 Uhr, bis 18.03.2019, 15.00 Uhr, kam es in Bodenfelde, Nienoverer Weg, auf dem dortigen Campingplatz zu einem Einbruch in einen Wohnwagen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in einen Wohnwagen ein und entwendeten aus diesem einen CD-Player und Schlüssel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100,- Euro. Im selben Zeitraum versuchten unbekannte Täter in den benachbarten Wohnwagen einzudringen. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich ebenfalls auf ca. 100,- Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bodenfelde unter der Rufnummer 05572/4646 oder das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

