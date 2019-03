Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Montag, 18.03.2019, gegen 15.24 Uhr, kam es in Uslar, Breslauer Straße, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Ein 18-jähriger Mann aus Uslar befuhr mit seinem Krad die Breslauer Straße aus Richtung Amselweg kommend in Richtung Eichhagen. Nach dem Durchfahren einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei zog er sich eine Beinfraktur zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Göttingen-Weende verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3.000,- Euro.

