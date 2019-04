Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Pkw

Prüm (ots)

Am Dienstag, den 23.04.2019 zwischen 13:30 Uhr - 14:00 Uhr wurde in der Tiefgarage in der Teichstraße 20 in 54595 Prüm ein schwarzer Opel Corsa von bisher unbekanntem Täter / Täterin ringsum zerkratzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Prüm in Verbindung zu setzen.

