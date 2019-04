Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Motorradunfall auf der B50 bei Niedergeckler

Bitburg (ots)

Am Sonntag, den 21.04.2019, kam es auf der B 50 kurz vor der Ortschaft Niedergeckler zu einem Motorradunfall. Eine Gruppe von Motorradfahrern befuhr die B 50 aus Fahrtrichtung Geichlingen kommend in Fahrtrichtung Niedergeckler. In einer Linkskurve kam einer der Motorradfahrer vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr einen kleinen Abhang hinunter, stürzte von seinem Motorrad und kam auf dem angrenzenden Feld zum Liegen. Bedingt durch den Unfall erlitt der Fahrer diverse Rippenfrakturen. Er wurde zwecks medizinischer Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Andere Personen oder Fahrzeuge kamen durch den Unfall nicht zu Schaden.

