Polizei Mettmann

POL-ME: Gleich zwei Brandlegungen von Papiercontainern in Velbert-Mitte - Velbert - 1907091

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (17. Juli 2019) standen innerhalb kürzester Zeit gleich drei Papierentsorgungscontainer an zwei verschiedenen Örtlichkeiten in Velbert in Flammen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Es werden Zeugen gesucht.

Zur Tatzeit, gegen 02:10 Uhr, brannten zwei Altpapiercontainer an der Lindenstraße. Das Feuer wurde jedoch frühzeitig von zwei Passanten entdeckt, welche umgehend die Feuerwehr alarmierten. Diese traf zeitnah ein und löschte den Brand, sodass eine weitere unkontrollierte Ausbreitung verhindert werden konnte. Nichtsdestotrotz entstand an den Containern ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Kurze Zeit später, gegen 03:00 Uhr, brannte ein weiterer Altpapiercontainer, diesmal an der etwa einen Kilometer entfernten Berliner Straße, in Höhe der Hausnummer 6. Der Container brannte vollständig ab, dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Ob die beiden Brände miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch ungeklärt. Nach übereinstimmender Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurden die Brände von bislang noch unbekannten Straftätern vorsätzlich gelegt.

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

