Polizei Mettmann

POL-ME: Dank eines aufmerksamen Zeugen: Polizei nimmt Werkzeugdiebe auf frischer Tat fest - Langenfeld - 1907092

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei in der Nacht zu Mittwoch (17. Juli 2019) drei Männer festnehmen konnte. Das Trio hatte an der Schneiderstraße in Langenfeld einen Firmenwagen aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet. Noch bevor die Diebe ihre Beute verladen konnten, wurden sie von der Polizei gestellt und festgenommen.

Gegen 2:20 Uhr fuhr ein 33 Jahre alter Langenfelder über die Hardt in Richtung Schneiderstraße, als ihm ein Nissan mit französischem Kennzeichen auffiel. Der Wagen bewegte sich in verdächtiger Art und Weise sowie ohne Licht rückwärts in die Auffahrt einer an der Schneiderstraße ansässigen Schreinerei und parkte neben einem Firmenwagen des Betriebs. Dem Zeugen kam dieses Verhalten äußerst merkwürdig vor, weshalb er die Polizei kontaktierte.

Als die Beamten nur wenige Minuten nach Eingang der Meldung am Einsatzort ankamen, trafen sie auf die drei beschriebenen Männer, welche daraufhin in ihrem Nissan von der Örtlichkeit fliehen wollten. Die Beamten versperrten dem Trio mit ihren Streifenwagen jedoch den Weg.

Bei der Kontrolle der drei Personen und ihres Wagens stellten die Beamten zwei Schraubendreher sowie ein Cuttermesser sicher. Zudem stellten sie fest, dass der Firmenwagen der Schreinerei kurz zuvor mit einem Schraubendreher aufgebrochen wurde und daraus diverses Werkzeug (im Wert von mehreren Tausend Euro) offensichtlich zum Abtransport daneben abgestellt worden war.

Daraufhin nahmen die Beamten die drei Männer fest und brachten sie zur Wache ins Polizeigewahrsam. Bei dem Trio handelt es sich um drei Männer aus Osteuropa (49, 26 und 36 Jahre alt). Auf sie wartet nun ein Strafverfahren. Sie sollen nun einem Haftrichter vorgeführt werden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell