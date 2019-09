Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verhaltensweise beim Wildunfall

Gestern teilte eine 36-jährige Autofahrerin mit, dass sie am frühen Morgen mit einem Reh auf der L 507 zwischen Edesheim und Kleinfischlingen kollidierte. In der Annahme, dass kein Sachschaden an ihrem Fahrzeug entstanden war, fuhr sie weiter, ohne sich um das Wild zu kümmern. Den Unfall meldete sie erst später der Polizei. In diesem Fall kann man sich ganz schnell ein Bußgeldverfahren einfangen. Das Weiterfahren stellt zwar keine Unfallflucht dar. Wenn das Tier aber noch lebt, kann das unerlaubte Entfernen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz nach sich ziehen. Daher sollte immer die Polizei informiert werden, die vor Ort den Wildunfall aufnimmt und den zuständigen Jagdpächter in Kenntnis setzt.

