Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Haftbefehl vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei nahm am Donnerstag, 5. September, gegen 9 Uhr, einen 33-Jährigen an der Bokermühlstraße fest. Gegen den Gelsenkirchener bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er musste die Polizisten zur Wache begleiten. Nachdem der Gesuchte in der die ersatzweise geforderte Geldstrafe von mehr als 2200 Euro bezahlt hatte, wurde er wieder entlassen.

