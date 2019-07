Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer gesucht- 65-Jähriger leicht verletzt

Hamm- Heessen (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der Münsterstraße mit einem leichtverletzten 65-jährigen Fußgänger sucht die Polizei einen Fahrradfahrer. Gegen 18.30 Uhr war der Fußgänger auf der Münsterstraße in Richtung Krähenbusch unterwegs. Unweit der Straße Krähenbusch fuhr ein Fahrradfahrer an ihm vorbei und touchierte ihn. Der 65-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Der Unbekannte flüchtete weiter in Richtung Geinegge. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

