Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Mitte (ots)

Leicht verletzt wurde eine 36-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, dem 3. Juli. Ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 17.40 Uhr vom Langewanneweg nach links in die Alleestraße eingebogen, als er mit der Radlerin zusammenstieß. Die Radfahrerin hatte zu diesem Zeitpunkt versucht die Alleestraße zu überqueren. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. (fa)

