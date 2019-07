Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin überraschte dreisten Dieb in Wohnung

Hamm-Mitte (ots)

Eine 76-Jährige überraschte am Mittwoch, 3. Juli, in ihrer Wohnung am Nordenwall einen dreisten Dieb. Der Unbekannte betrat gegen 9.30 Uhr die Erdgeschosswohnung durch eine zum Lüften offenstehende Terrassentür. Die Seniorin kam gerade aus dem Badezimmer und bemerkte den Mann in ihrem Wohnzimmer. Sie forderte ihn mehrfach auf, die Wohnung zu verlassen. Der Ertappte ignorierte die 76-Jährige. Stattdessen suchte er das Schlafzimmer auf, öffnete Schubladen sowie Schranktüren und stahl eine Schmuck-Schatulle mit Schmuckstücken. Kurze Zeit später verließ er die Wohnung durch die Eingangstür und ging über den Nordenwall in unbekannte Richtung davon. Der Gesuchte ist 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,74 Meter bis 1,80 Meter groß und trug ein graues Sweatshirt mit einem Schriftzug vorne sowie eine helle Baseballkappe. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

