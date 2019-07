Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer angefahren und geflüchtet

Hamm-Rhynern (ots)

Leicht verletzt wurde ein 38-jähriger Radfahrer am Mittwoch, 3. Juli, bei einem Verkehrsunfall auf dem Rhynerberg. Der Hammer war dort gegen 5.50 Uhr in Richtung Ortskern unterwegs. Kurz vorm Erreichen der Alten Salzstraße fuhr ein silbernes Auto an dem Radler vorbei. Hierbei berührte ihn der Außenspiegel des Pkw. Der Radler stürzte zu Boden. Der unbekannte Autofahrer verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

