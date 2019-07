Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Osten (ots)

Am Mittwoch, 03. Juli 2019 gegen 21.10 Uhr wurde eine 44-jährige Radfahrerin aus Hamm bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Soester Straße / Marker Allee verletzt. Ein 61-jähriger Busfahrer befuhr mit seinem Kraftomnibus die Soester Straße und beabsichtigte an der Kreuzung zur Marker Allee nach links in diese abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Sie stürzte und verletzte sich leicht. Die 44-jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. (ab)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell