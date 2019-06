Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: 104 Feuerwehrkräfte bei Feuer in einer Gummiwarenfabrik im Einsatz In der Helgoländer Straße, bei einer Gummiwarenfabrik kam es heute (22.06.2019) zu einem Feuer.

Rendsburg (ots)

Rendsburg - (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 22.06.2019, erster Alarm gegen 03:55 Uhr FEU BMA (in der Leistelle aufgelaufen), gegen 04:06 Uhr FEU 00 Y (Einsatz Stichworterhöhung) In der Helgoländer Straße in Rendsburg kam es zu einem Feuer in einer Gummiwarenfabrik. Das Feuer war in einem Container der sich Gebäude befand. Die Mitarbeiter der Fabrik haben mit Feuerlöschern löschversuche unternommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde durch die sich schon ins freie geretteten Mitarbeiter gemeldet das dort noch eine Person im Gebäude ist. Jens Schnittka Einsatzleiter der Feuerwehr Rendsburg hat daraufhin das Stichwort erhöht und weitere Kräfte angefordert. Die Feuerwehren aus Büdelsdorf und Fockbek wurden zusätzlich alarmiert. Es stellte sich heraus, dass dort doch keine Person mehr im Gebäude ist. Da der Container noch brannte wurde er durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und dort abgelöscht. Das Gebäude musste mit mehreren Lüftern durch die Feuerwehr belüftet werden, da es eine große Rauchentwicklung im Gebäude gab. Gegen 05:30 Uhr war der Einsatz beendet und die Einsatzstelle wurde dem Betreiber übergeben. Insgesamt waren 104 Feuerwehrkräfte mit 16 Fahrzeugen im Einsatz sowie ein Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei.

